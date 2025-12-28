Staffel 2Folge 15vom 04.01.2026
LKW-Bergung extrem
Folge 15: Autotransporter in der Klemme
43 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Rory riskiert heute bei einem Einsatz auf der Autobahn sein Leben. Jim freut sich hingegen, dass er wieder in seinem eigenen Truck sitzen kann, und er startet damit zur Bergung eines verbeulten Post-Transporters.
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
Enthält Produktplatzierungen