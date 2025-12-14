Staffel 2Folge 4vom 14.12.2025
LKW-Bergung extrem
Folge 4: Eine kostbare Fracht
42 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Ein Bagger löst sich während des Transports vom LKW und blockiert die Fahrbahn. Und: Marta vom Abschleppdienst birgt einen Kleinbus, der köstliche Fracht an Bord hat.
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
Enthält Produktplatzierungen