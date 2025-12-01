Staffel 2Folge 12vom 21.12.2025
LKW-Bergung extrem
Folge 12: Klatschnasser Einsatz
43 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Ein Auto stürzt in einen Fluss, und Steve bereitet sein Team auf einen klatschnassen Einsatz vor. Jim muss unterdessen einen Van bergen, der sich an einem Gartenzaun verkeilt hat.
LKW-Bergung extrem
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International