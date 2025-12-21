Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 6vom 21.12.2025
Ein stinkender Job

Folge 6: Ein stinkender Job

42 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12

Die Bergungsexperten leisten auf den Straßen Großbritanniens einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. Der Job erfordert Know-How, Geduld, Kreativität und Geschicklichkeit. Manchmal schadet es auch nicht, lange die Luft anhalten zu können - wenn der Job so stinkt wie heute.

