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Major Crimes

Die letzte Klappe

WarnerStaffel 2Folge 1vom 24.06.2026
Die letzte Klappe

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Major Crimes

Folge 1: Die letzte Klappe

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Eine tote Frau im Pool, ein Ehemann ohne Alibi und eine Tatwaffe aus der eigenen Küche - für das LAPD-Major-Crimes-Team scheint der Fall klar. Der Witwer, der bekannte Regisseur Martin Elliot, zeigt keinerlei Trauer, und auch seine erste Gattin starb unter mysteriösen Umständen. Während die Ermittler dem zwielichtigen Elliot auf den Zahn fühlen, setzt Staatsanwältin Emma Rios Sharons Schützling Rusty unter Druck.

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