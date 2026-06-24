Major Crimes
Folge 15: Der Lockvogel
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein entlassener Sexualstraftäter verschwindet spurlos; zurück bleiben nur seine manipulierte Fußfessel und das Foto eines Mädchens. Als das Major-Crimes-Team seine Leiche unter einer Brücke entdeckt, gerät ein Deputy Sheriff ins Visier: Seine Tochter war Rileys erstes Opfer und nahm sich nach der Verurteilung das Leben. Überwachungsaufnahmen, illegale Hintergrundchecks und das identische Foto auf seinem Computer belasten ihn schwer - doch er beteuert seine Unschuld.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen