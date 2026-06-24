Major Crimes
Folge 11: Posterboy
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 16
Ein Doppelmord führt die Ermittler zu Joe Fox, einem Finalisten einer Model-Show, und einer unbekannten Frau. Beide Leichen weisen darauf hin, dass der Mörder bei seinen Opfern hauste. Die gestohlenen Handys bringen das Team auf die Spur von Brandon North - einem abgelehnten Kandidaten derselben Fernsehproduktion. Als Sharon den Fall öffentlich macht, folgt prompt ein drittes Todesopfer ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen