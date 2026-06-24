Major Crimes
Folge 2: Date mit dem Tod
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein vermeintlicher Mord-Suizid entpuppt sich als kaltblütiger Doppelmord: Dr. Edwards und seine Schwester Janet wurden erschossen. Alle Indizien deuten auf Janets aufbrausenden Ehemann Dwayne - doch die registrierte Tatwaffe gehört einem Mann namens Stewart Ness, der behauptet, sie sei ihm gestohlen worden. Eine Dating-App liefert die entscheidende Spur. Indes erhält Rusty, Hauptzeuge gegen den Serienmörder Phillip Stroh, einen anonymen Drohbrief ?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen