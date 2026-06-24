Major Crimes
Folge 9: Trautes Heim
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Als der Zollbeamte Ed Dagby tot in seiner Wohnung aufgefunden wird, scheint zunächst alles nach Suizid auszusehen. Doch die Obduktion enthüllt: Er starb bereits zuvor an einem allergischen Schock. Die Ermittlungen führen in einen heruntergekommenen Apartmentkomplex, in dem fünf exzentrische Rentner - ehemalige Mitglieder eines 70er-Jahre-Serienteams - als Mieter leben. Sie hassten ihr Opfer, das sie zum Auszug zwingen wollte.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen