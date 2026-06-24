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Major Crimes

Unter Druck

WarnerStaffel 2Folge 16vom 24.06.2026
Unter Druck

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Major Crimes

Folge 16: Unter Druck

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

In einem von einer Gang kontrollierten Viertel von L.A. wird eine Leiche entdeckt: Robert Keller, seit zehn Monaten Undercover-Informant für LAPD und FBI. Er war der einzige Zeuge des Mordes an dem 15-jährigen Tyler. Dessen Vater, ein Kongressabgeordneter, erschwert die Ermittlungen, indem er die Medien über den Sondereinsatz informiert. Als die Tatwaffe bei Tylers Cousin Darryl auftaucht, scheint alles klar - bis ein Hund Sharon auf eine überraschende Fährte führt.

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