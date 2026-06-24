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Major Crimes

Gestohlene Kindheit

WarnerStaffel 2Folge 14vom 24.06.2026
Gestohlene Kindheit

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Major Crimes

Folge 14: Gestohlene Kindheit

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Flynn und Provenza stoßen bei der Beobachtung zweier Einbrecher auf die Leiche des Baseballtrainers Vince Massey in dessen Wohnwagen. Schnell wird klar: Es handelt sich um einen Raubmord. Mithilfe von Masseys Sohn Hunt gelangt das Team an gespeicherte Trainingsvideos, die einen Konflikt mit einem verärgerten Vater zeigen. Die Spur führt zu Reed Downy, einem außergewöhnlich begabten Nachwuchsspieler, dessen gefälschte Papiere eine dunkle Wahrheit offenbaren ...

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