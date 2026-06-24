Major Crimes
Folge 4: Lug und Trug
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Flynn und Provenza sichern den Kronzeugen Lloyd Gibbs vor dessen Aussage in einem Mordprozess in einem Hotel. Doch statt ihn zum Gericht zu begleiten, erwartet sie ein Polizeiaufgebot: Gibbs soll nachts einen Ladenbesitzer ermordet haben. Die Staatsanwältin Rios bangt um ihren Fall, während das Team nicht glauben will, dass der harmlose Zeuge zum Mörder wurde ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen