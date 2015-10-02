Staffel 2Folge 1vom 02.10.2015
Man Made
Folge 1: Bikes aller Art
46 Min.Folge vom 02.10.2015Ab 12
Zweirad-Fanatiker Niels Peter Jensen und seinen Kumpel Andre Kuhn verbindet ihre Liebe zu Bikes aller Art. In Andres Werkstatt, wo er schnöde Motorräder zu echten Unikaten verwandelt, wollen die beiden eine Off-Road-Maschine wieder straßentauglich machen. Außerdem testet "Man Made" das schnellste E-Bike der Welt und wirft einen Blick auf den beeindruckenden Fuhrpark eines Luxus-Autohändlers.
Man Made
Genre:Motorrad, Kunsthandwerk
Altersfreigabe:
12