Staffel 2Folge 1vom 02.10.2015
46 Min.Folge vom 02.10.2015Ab 12

Zweirad-Fanatiker Niels Peter Jensen und seinen Kumpel Andre Kuhn verbindet ihre Liebe zu Bikes aller Art. In Andres Werkstatt, wo er schnöde Motorräder zu echten Unikaten verwandelt, wollen die beiden eine Off-Road-Maschine wieder straßentauglich machen. Außerdem testet "Man Made" das schnellste E-Bike der Welt und wirft einen Blick auf den beeindruckenden Fuhrpark eines Luxus-Autohändlers.

