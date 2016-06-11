Staffel 2Folge 8vom 11.06.2016
Niels in der MesserschmiedeJetzt kostenlos streamen
Man Made
Folge 8: Niels in der Messerschmiede
47 Min.Folge vom 11.06.2016Ab 12
Auf dem Mainzer Künstlermarkt hat Niels seine neue Lieblingsbeschäftigung entdeckt: das Messerschmieden. Ulrich Hennecke weiß, aus welchem Stahl ein Messer sein muss, damit es möglichst lange scharf bleibt. Und er weiß, ob es sich lohnt, in ein teures Messer zu investieren. Doch vor allem interessiert uns: Wie stellt er seine Messer überhaupt selbst her? Niels-Peter Jensen begleitet Ulrich bei den einzelnen Schritten und darf sich sogar selbst daran versuchen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Man Made
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Motorrad, Kunsthandwerk
Altersfreigabe:
12