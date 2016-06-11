Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Man Made

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 8vom 11.06.2016
Niels in der Messerschmiede

Niels in der MesserschmiedeJetzt kostenlos streamen

Man Made

Folge 8: Niels in der Messerschmiede

47 Min.Folge vom 11.06.2016Ab 12

Auf dem Mainzer Künstlermarkt hat Niels seine neue Lieblingsbeschäftigung entdeckt: das Messerschmieden. Ulrich Hennecke weiß, aus welchem Stahl ein Messer sein muss, damit es möglichst lange scharf bleibt. Und er weiß, ob es sich lohnt, in ein teures Messer zu investieren. Doch vor allem interessiert uns: Wie stellt er seine Messer überhaupt selbst her? Niels-Peter Jensen begleitet Ulrich bei den einzelnen Schritten und darf sich sogar selbst daran versuchen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Man Made
ProSieben MAXX

Man Made

Alle 2 Staffeln und Folgen