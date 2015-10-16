Staffel 2Folge 2vom 16.10.2015
Niels in der LederwerkstattJetzt kostenlos streamen
Man Made
Folge 2: Niels in der Lederwerkstatt
46 Min.Folge vom 16.10.2015Ab 12
Niels Peter Jensen besucht die Werkstatt von Christoph Hack. Gemeinsam mit dem Self-Made Lederexperten schneidert er dort eine Werkzeugtasche - maßgefertigt für NJP und natürlich: ein echtes Superteil. Auch grober Zwirn braucht feine Handarbeit - das lernt Niels hier von dem Experten, der aus Leder und festen Stoffen alles herstellt, was seine Kunden sich wünschen. Das Material Leder ist eine Leidenschaft - und Niels begeistert sich sofort dafür!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Man Made
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Motorrad, Kunsthandwerk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben MAXX