Man Made

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 2vom 16.10.2015
Niels in der Lederwerkstatt

Folge 2: Niels in der Lederwerkstatt

46 Min.Folge vom 16.10.2015Ab 12

Niels Peter Jensen besucht die Werkstatt von Christoph Hack. Gemeinsam mit dem Self-Made Lederexperten schneidert er dort eine Werkzeugtasche - maßgefertigt für NJP und natürlich: ein echtes Superteil. Auch grober Zwirn braucht feine Handarbeit - das lernt Niels hier von dem Experten, der aus Leder und festen Stoffen alles herstellt, was seine Kunden sich wünschen. Das Material Leder ist eine Leidenschaft - und Niels begeistert sich sofort dafür!

