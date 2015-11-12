Staffel 2Folge 4vom 12.11.2015
Man Made
Folge 4: Niels in der Holzbike-Werkstatt
46 Min.Ab 12
Ein Mountainbike-Rahmen aus Holz - das kann die Extrembikerlegende Niels Peter Jensen kaum glauben! Deshalb schaut er dem Rahmenbauer Raphael Much aus dem Schwarzwald genau auf die Finger und probiert sich auch selbst im Holzleimen und Ausfräsen. Und natürlich geht er mit dem jungen Schreiner danach auch gemeinsam auf Holzbike-Probefahrt.
Genre:Motorrad, Kunsthandwerk
Altersfreigabe:
12