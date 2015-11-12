Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 4vom 12.11.2015
Niels in der Holzbike-Werkstatt

Folge 4: Niels in der Holzbike-Werkstatt

46 Min.Folge vom 12.11.2015Ab 12

Ein Mountainbike-Rahmen aus Holz - das kann die Extrembikerlegende Niels Peter Jensen kaum glauben! Deshalb schaut er dem Rahmenbauer Raphael Much aus dem Schwarzwald genau auf die Finger und probiert sich auch selbst im Holzleimen und Ausfräsen. Und natürlich geht er mit dem jungen Schreiner danach auch gemeinsam auf Holzbike-Probefahrt.

