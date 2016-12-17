Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Man Made

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 6vom 17.12.2016
Niels beim Drechsler

Niels beim DrechslerJetzt kostenlos streamen

Man Made

Folge 6: Niels beim Drechsler

46 Min.Folge vom 17.12.2016Ab 12

Ein Flaschenöffner aus Holz? Um das herzustellen, braucht man sicherlich zwei Dinge: viel Geduld und extrem gute handwerkliche Fähigkeiten. Franz Keilhofer hat das und noch viel mehr. Er ist Drechsler und verarbeitet das Holz aus dem eigenen Wald zu kleinen Kunstwerken. Mit seinem Talent hat er sich selbstständig gemacht und beliefert Kunden aus England und Belgien. Niels-Peter Jensen hat Franz besucht und ihm bei der Arbeit ganz genau auf die Finger geschaut.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Man Made
ProSieben MAXX

Man Made

Alle 2 Staffeln und Folgen