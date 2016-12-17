Staffel 2Folge 6vom 17.12.2016
Man Made
Folge 6: Niels beim Drechsler
46 Min.Folge vom 17.12.2016Ab 12
Ein Flaschenöffner aus Holz? Um das herzustellen, braucht man sicherlich zwei Dinge: viel Geduld und extrem gute handwerkliche Fähigkeiten. Franz Keilhofer hat das und noch viel mehr. Er ist Drechsler und verarbeitet das Holz aus dem eigenen Wald zu kleinen Kunstwerken. Mit seinem Talent hat er sich selbstständig gemacht und beliefert Kunden aus England und Belgien. Niels-Peter Jensen hat Franz besucht und ihm bei der Arbeit ganz genau auf die Finger geschaut.
Man Made
Genre:Motorrad, Kunsthandwerk
Altersfreigabe:
12