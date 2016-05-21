Staffel 2Folge 5vom 21.05.2016
Man Made
Folge 5: Niels baut Longboards
46 Min.Folge vom 21.05.2016Ab 12
Ein Skateboard mit einer Länge von bis zu eineinhalb Meter, mit dem man später über Rampen springen kann, gibt's sowas? Reporter Niels-Peter Jensen findet es heraus und lernt, wie er in wenigen Schritten sein eigenes Longboard bauen kann. Hilfe bekommt er von drei Tüftlern aus dem Allgäu. Die nehmen mit ihren handgemachten Kreationen sogar an Wettbewerben teil und beweisen, dass sie das perfekte Longboard aus heimischem Holz herstellen können.
Man Made
Genre:Motorrad, Kunsthandwerk
Altersfreigabe:
12