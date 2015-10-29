Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 3vom 29.10.2015
Niels beim Jeans-Macher

46 Min.Folge vom 29.10.2015Ab 12

Wer sucht sie nicht: die perfekte Jeans? Doch statt unter tausenden Modellen zu suchen, lässt sich Niels Peter Jensen heute lieber eine maßschneidern - man made eben. Dazu will Jeans-Freak Johann Rutloff nicht nur Niels Größe wissen, sondern auch seine Hobbies sowie wann und wo er die Hose tragen will.

