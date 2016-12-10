Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 7vom 10.12.2016
Folge 7: Niels beim Glasbläser

46 Min.Folge vom 10.12.2016Ab 12

Niels schaut bei der Firma Böker in Solingen bei der Herstellung eines ganz besonderen, goldenen Rasiermessers zu. Danach wird das gute Stück von dem Barbier Selami Öztas dem Praxistest unterzogen.

