Staffel 2Folge 7vom 10.12.2016
Man Made
Folge 7: Niels beim Glasbläser
46 Min.Folge vom 10.12.2016Ab 12
Niels schaut bei der Firma Böker in Solingen bei der Herstellung eines ganz besonderen, goldenen Rasiermessers zu. Danach wird das gute Stück von dem Barbier Selami Öztas dem Praxistest unterzogen.
Man Made
Genre:Motorrad, Kunsthandwerk
Altersfreigabe: 12
12