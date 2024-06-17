Besuch beim Oldtimerkönig von GhanaJetzt kostenlos streamen
Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze
Folge vom 17.06.2024: Besuch beim Oldtimerkönig von Ghana
45 Min.Folge vom 17.06.2024Ab 12
Ostfriesland meets Westafrika: Max hat im Internet einen Autoschrauber aus Ghana kennengelernt. Obwohl sie in völlig verschiedenen Kulturen zu Hause sind, teilen die beiden Kfz-Freaks möglicherweise viele Gemeinsamkeiten. Jay und seine Frau Tina haben in ihrer Heimat eine beeindruckende Oldtimersammlung zusammengestellt. Sie bringen in der Werkstatt mit Geschick, Fantasie und Improvisationstalent marode Blechkisten zum Laufen. Und Max darf sich anschauen, wie das funktioniert. Denn Jay hat den Erfinder des „Gurkenprinzips“ nach Accra eingeladen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.