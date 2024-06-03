Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze
Folge vom 03.06.2024: Der Ape-Gott
44 Min.Folge vom 03.06.2024Ab 12
Es ist zum Haareraufen. Seit einem Jahr doktern Max und Gorden nun schon an der Ape herum, aber die italienische Diva will einfach nicht fahren. Das rote Dreirad treibt die Schrauber im Nordwesten Deutschlands zur Verzweiflung. Deshalb soll es jetzt ein Experte richten. Max startet in der Werkstatt noch einen Versuch. Bringt „Ape-Gott“ Toni Alessandro das störrische Rollermobil wieder zum Laufen? In dieser Folge klopft im „Carshop“ zudem ein bekanntes DMAX-Gesicht an die Tür. „Goldheinz“ hofft in Ostfriesland auf eine großzügige Spende für seine Auktion.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.