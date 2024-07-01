Schrauben auf afrikanische ArtJetzt kostenlos streamen
Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze
Folge vom 01.07.2024: Schrauben auf afrikanische Art
45 Min.Folge vom 01.07.2024Ab 12
Den Kfz-Freaks gehen in Ghana die sauberen T-Shirts und Unterhosen aus. Möglicherweise hätten Max und Gorden mehr Kleidung zum Wechseln einpacken sollen. Die Gastgeber Jay und Tina besuchen mit ihren Freunden aus Ostfriesland einen typisch afrikanischen Markt. Dort darf Max nach Herzenslust feilschen und Gorden testet einheimische Spezialitäten wie zum Beispiel Tigernüsse mit „Eitergeschmack“. Kann er den Erdmandeln etwas abgewinnen? Und ein Autotransport auf unbefestigten Schlaglochpisten entwickelt sich in der Fremde zum tollkühnen Abenteuer.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.