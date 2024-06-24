Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze

Westafrikas Tuningszene

DMAXFolge vom 24.06.2024
Westafrikas Tuningszene

Westafrikas TuningszeneJetzt kostenlos streamen

Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze

Folge vom 24.06.2024: Westafrikas Tuningszene

45 Min.Folge vom 24.06.2024Ab 12

Max und Gorden sind zu Besuch beim afrikanischen „Gurkenkönig“ Jay. Das Duo will dem Gastgeber in Ghana beim Schrauben helfen. Doch in Accra läuft vieles anders als in der ostfriesischen Heimat. Schon die Suche nach passenden Ersatzteilen wird dort zur echten Herausforderung. Die Kfz-Freaks sind völlig verblüfft und staunen Bauklötze. Danach geht es zu einem Tuner-Treffen. Dort machen Max und Gorden ebenfalls große Augen. Nach einer Spritztour mit einem Mitglied der Szene steigen sie mit wackeligen Beinen und einem breiten Grinsen aus dessen Fahrzeug.

Alle verfügbaren Folgen