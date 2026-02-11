Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Kleinstadt-Traumhaus

Wo alles begann

sixxStaffel 7Folge 11vom 11.02.2026
Wo alles begann

Mein Kleinstadt-Traumhaus

Folge 11: Wo alles begann

45 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 6

Ginny und Jon Ryan wollen in ein Haus am Campus des Colleges von Laurel ziehen. Das ehemalige Anwesen, in dem Hauswirtschaftslehre unterrichtet wurde, muss zunächst von Ben und Erin umgebaut werden. Die Profis streichen die Wände in einem hellen Grünton und erneuern die Böden. Zudem wird die Küche modernisiert, und im Esszimmer werden zwei große Tische in die Mitte des Raumes für Gäste platziert. Außerdem errichten die Handwerker ein Kinderzimmer für das erwartete Baby.

