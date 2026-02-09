Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge 7: Vom Landleben ins Loft
45 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 6
Tonya und Phillip haben das Gebäude, in dem sie ihre drei Geschäfte betreiben, gekauft und wollen die oberste Etage in ihr Zuhause verwandeln. Da die Fläche sehr groß ist, muss eine Wand hochgezogen werden, um den Raum mit der Bühne vom Wohn- und Essbereich abzutrennen. Der ursprüngliche Billardraum verwandelt sich in ein Schlafzimmer. Die Profis bauen ein neues Bad neben dem Schlafzimmer und schaffen mehrere Ankleideräume.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH