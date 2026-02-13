Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 7Folge 15vom 13.02.2026
Folge 15: Ein Haus mit Charakter

44 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 6

Melina ist in New York City aufgewachsen und hat lange Zeit in Florida gelebt. Nun möchte die alleinerziehende Mutter mit ihren zwei Kindern ein neues Zuhause in Laurel finden. Ben und Erin finden das perfekte Haus und renovieren es. Die Profis vergrößern den Eingang zum Wohnzimmer und richten es schön ein. Für die Küche werden maßgefertigte Schränke angefertigt, um in dem kleinen Raum viel Stauraum zu schaffen. Die Handwerker streichen die Außenfassade und legen Blumenbeete an.

