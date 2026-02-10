Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Kleinstadt-Traumhaus

Bonanza lässt grüßen

sixxStaffel 7Folge 9vom 10.02.2026
Bonanza lässt grüßen

Mein Kleinstadt-Traumhaus

Folge 9: Bonanza lässt grüßen

45 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

Erin und Ben renovieren ein kleines Häuschen für Dennis und Barry. Da das Anwesen sehr heruntergekommen ist, haben die Handwerker viel zu tun. Das Dach wird erneuert, die Außenfassade türkis gestrichen und es entstehen viele kleine Blumenbeete. Im Inneren des Hauses streichen die Profis alle Wände, modernisieren die Küche und errichten ein gemütliches Esszimmer. Die Veranda und der Pool werden ebenfalls saniert und verschönert.

sixx
