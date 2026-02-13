Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 7Folge 16vom 13.02.2026
45 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 6

Ben und Erin helfen der Stadt Laurel, ein Haus, in dem früher Sozialwohnungen vermietet wurden, in ein Besucherzentrum für Touristen umzubauen. Nach der Sanierung des Gebäudes wird im Inneren eine Ausstellung eingerichtet. Zudem bauen die Handwerker die früheren Zimmer nach, um zu zeigen, wie die Menschen damals gelebt haben. Ehemalige Mieter des Anwesens sind bei der Eröffnung dabei und erzählen von ihrer Kindheit und ihren Erinnerungen an das Haus.

sixx
