Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge 17: Mal was ganz Neues
44 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 6
Das frisch verheiratete Paar Dara und Dylan erbt ein Häuschen in Laurel. Ben und Erin wollen das Haus abreißen und neu bauen, da es günstiger ist, als es zu renovieren. Nach dem Abriss planen die Profis, den gesamten Grundriss zu verändern. Da Dara gerne kocht, wird die Küche größer und funktionaler gestaltet. Für Dylan bauen die Handwerker ein Zimmer zu einem Büro um. Dylans Eltern haben Ben geholfen, einige Regale zu bauen und Deko selbstständig herzustellen.
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Mein Kleinstadt-Traumhaus
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH