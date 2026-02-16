Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge 18: Der Weihnachtsking
44 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 6
Sarah und Wesley wohnen in einem Haus, das seit 1963 Sarahs Familie gehört. Das Paar beauftragt Erin und Ben, ihr Zuhause zu renovieren. Die Profis erneuern im Wohnzimmer den Boden und bauen einen Kamin ein. Die Küche wird vergrößert und modernisiert. Zudem bauen die Handwerker ein großes Fenster vor dem Spülbecken ein, das als Durchreiche in den Garten dient. Das Badezimmer wird ebenfalls vergrößert und ein Wäscheraum eingerichtet.
