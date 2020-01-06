Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.01.2020: "Fährhaus Zons", Dormagen
45 Min.Folge vom 06.01.2020Ab 6
Auftakt zum gastronomischen Wettkampf im Rheinland! Das "Fährhaus Zons" in Dormagen ist die erste Anlaufstelle für unseren Profi Mike Süsser. Prominent am Rhein gelegen, empfängt Gastgeber René Schuch die Mitstreiter in gemütlichem Ambiente. Das "Fährhaus Zons" möchte mit alternativer Brauhausküche punkten. Winkt der goldene Teller?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen