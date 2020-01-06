Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Fährhaus Zons", Dormagen

Kabel EinsFolge vom 06.01.2020
45 Min.Folge vom 06.01.2020Ab 6

Auftakt zum gastronomischen Wettkampf im Rheinland! Das "Fährhaus Zons" in Dormagen ist die erste Anlaufstelle für unseren Profi Mike Süsser. Prominent am Rhein gelegen, empfängt Gastgeber René Schuch die Mitstreiter in gemütlichem Ambiente. Das "Fährhaus Zons" möchte mit alternativer Brauhausküche punkten. Winkt der goldene Teller?

