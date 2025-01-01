Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Deutschlandreise", Bonn
44 Min.
Am zweiten Tag besucht TV-Koch Mike Süsser Gastronomin Martina Kuhnert (57) in ihrem Restaurant "Deutschlandreise". Hier gibt es ein Konzept, das es in sich hat. Regelmäßig bereist Martina gemeinsam mit ihrem Mann Deutschland und ist immer auf der Suche nach kulinarischen Highlights. Die immer wechselnden Speisen sorgen für viel Abwechslung und ein immer wieder spannendes Erlebnis. Genau damit will Martina den goldenen Teller gewinnen.
