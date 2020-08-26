Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.08.2020: "STHOKA", Karlstadt
44 Min.Folge vom 26.08.2020Ab 6
Das gastronomische Bergfest wird heute in Karlstadt im Restaurant "Sthoka" gefeiert. Profi Christian Lohse und seine Gastro-Kollegen freuen sich bei Gastgeber und Inhaber Stefan Gsell (43) auf besondere Fleischgerichte vom Lavasteingrill. Kann er die Kollegen mit seinem Konzept überzeugen? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins