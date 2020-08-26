Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"STHOKA", Karlstadt

Kabel EinsFolge vom 26.08.2020
"STHOKA", Karlstadt

"STHOKA", KarlstadtJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 26.08.2020: "STHOKA", Karlstadt

44 Min.Folge vom 26.08.2020Ab 6

Das gastronomische Bergfest wird heute in Karlstadt im Restaurant "Sthoka" gefeiert. Profi Christian Lohse und seine Gastro-Kollegen freuen sich bei Gastgeber und Inhaber Stefan Gsell (43) auf besondere Fleischgerichte vom Lavasteingrill. Kann er die Kollegen mit seinem Konzept überzeugen? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen