Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.09.2020: "An der Schlachte", Jever
44 Min.Folge vom 03.09.2020Ab 6
Einen Tag vor dem Finale kocht Gastgeber Malte Hülsbeck in seinem Restaurant und bietet regionale, norddeutsche Gerichte mit internationalem Touch an. Im Herzen von Jever steht das älteste Gebäude der Stadt und ist mit viel Liebe restauriert worden. Malte ist sich sicher, dass er mit seinen Gastgeberqualitäten den Wochensieg nach Jever holt. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
