Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Jules und sein Team präsentieren vegetarisches Soul Food im Bonvivant

Kabel EinsFolge vom 27.01.2020
Jules und sein Team präsentieren vegetarisches Soul Food im Bonvivant

Jules und sein Team präsentieren vegetarisches Soul Food im BonvivantJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 27.01.2020: Jules und sein Team präsentieren vegetarisches Soul Food im Bonvivant

44 Min.Folge vom 27.01.2020Ab 6

Im Bonvivant wird ausschließlich vegtarische Kost serviert. Nachhaltigkeit und die Verwendung aller Bestandteile der Zutaten wird hier groß geschrieben. Für die Ergänzung zum Gericht sorgt Yvonne mit ihren ausgefallenen Cocktails.

Alle verfügbaren Folgen