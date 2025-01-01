Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Tokio Dining", Stuttgart
Geschäftsinhaberin Keiko Allgaier ist Gastronomin aus Leidenschaft. Im "Tokio Dining" gibt es für jeden Besucher nicht nur ein herzliches Lächeln, sondern auch köstliche Speisen. Der Mix aus freundlicher Atmosphäre und authentischer japanischer Kulinarik soll die Konkurrenz und Profi Mike Süsser auf ganzer Linie überzeugen.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
