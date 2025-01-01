Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

44 Min.Ab 6

Das Wochenfinale steigt bei Konstantin Ebert im "Hallo Emil", das er als Geschäftsinhaber leitet. Konstantins Joker: Ein tolles Konzept und ein starkes Team um Chefkoch Can, der bereits in Sterneküchen gearbeitet hat. Im "Hallo Emil" erwartet die Gäste hochwertige Fusionsküche. Wer geht als Sieger aus dem Stuttgarter Gastronomen-Wettstreit hervor?

