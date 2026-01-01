Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"WIRTSHAUS Gitzenweiler Hof", Lindau
44 Min.Ab 6
Auftakt am Bodensee. Profikoch Mike Süsser startet die Woche im "WIRTHSHAUS Gitzenweiler Hof" in Lindau. Hier trifft Mike Süsser auf die charmante Inhaberin Heidrun Müller. Als Chefin will sie ihre Konkurrenten mit bayerischer Gastfreundlichkeit und köstlichen Speisen auf ganzer Linie überzeugen.
