44 Min.Ab 6

Mike Süsser besucht heute Vollblut-Gastronom Andreas in seinem "Johanniterkreuz". Das Lokal liegt im historischen Stadtkern von Überlingen-Andelshofen. Seit 20 Jahren ist Andreas Liebig hier Inhaber und steht nach wie vor selbst in der Küche. Mit geballter Expertise möchte der Küchenmeister den Goldenen Teller nach Überlingen holen.

