Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Apfelblüte", Salem
44 Min.Ab 6
In Salem besucht Mike Süsser heute das Lokal "Apfelblüte" und hier steckt wortwörtlich der Wurm drin. Julia Wurm ist vielseitig versiert, denn als gelernte Köchin und gelernte Hotelfachfrau möchte sie, gemeinsam mit ihrem Mann Michael Wurm, den Wochensieg einfahren. Als besonderes Highlight wird in ihrem Familienunternehmen mit unterschiedlichen Destillaten bei den Speisen gearbeitet.
