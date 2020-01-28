Deftige Hausmannskost ist das Steckenpferd im "Klement's"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 28.01.2020: Deftige Hausmannskost ist das Steckenpferd im "Klement's"
44 Min.Folge vom 28.01.2020Ab 6
Weiter geht es im Bezirk Prenzlauer Berg mit dem Restaurant "Klement's". Dort begrüßt Inhaber und Koch Rainer Klement seine Mitstreiter und Profikoch Mike Süsser in seinem Lokal. Das "Klement's" möchte mit bodenständiger und gutbürgerlicher Küche mit mediterranen Einflüssen begeistern. Winkt der Goldene Teller?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
6
