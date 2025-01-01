Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Smørrebrød", Salzburg

Kabel Eins
"Smørrebrød", Salzburg

"Smørrebrød", SalzburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Smørrebrød", Salzburg

44 Min.Ab 6

In der Salzburger Wochenmitte besucht Spitzenkoch Mike Süsser das "Smørrebrød" am Müllner Hügel. Geschäftsführerin Stephanie Platajs hat sich auf die Fahne geschrieben, die Österreicher zu leidenschaftlichen Skandinavien-Liebhabern zu machen. Doch wird die Jüngste der Runde mit Elch und Rentier den Geschmack der Kollegen treffen und die Höchstpunktzahl abgreifen können?

Alle verfügbaren Folgen