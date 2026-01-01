Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"STEAX", Wien
44 Min.Ab 6
"Mein Lokal, Dein Lokal" zu Gast in der österreichischen Hauptstadt Wien! Das "STEAX" ist die erste Anlaufstelle für Profikoch Mike Süsser. Direkt am Heumarkt gelegen, empfängt Gastgeber Maximilian Graf seine Mitstreiter und verspricht "mehr als nur erstklassige Steaks". Hier sollen alle Gäste kulinarisch voll auf ihre Kosten kommen. Ein schmackhafter Auftakt im schönen Wien. Die Jagd auf den goldenen Teller ist eröffnet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen