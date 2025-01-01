Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"DiningRuhm", Wien

Kabel Eins
"DiningRuhm", Wien

"DiningRuhm", WienJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"DiningRuhm", Wien

44 Min.Ab 6

Japanisch-peruanische Küche trifft auf österreichische Qualitätsprodukte! Gastgeber Sascha Ruhm verspricht Profi Mike Süsser und seinen Kollegen eine neue kulinarische Erfahrung - mit dem laut eigener Aussage - "besten Sushi" in ganz Wien. Die Mannschaft des "DiningRuhm" ist hochmotiviert mit dem ausgefallenen Konzept zu überzeugen. Winkt der goldene Teller?

Alle verfügbaren Folgen