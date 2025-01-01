Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Amacord", Wien
44 Min.Ab 6
Großes Finale in Wien. Gastgeber David Azman will sich den Wochensieg mit regionaler Wiener Küche mit internationalem Einschlag sichern! In den historischen Gemäuern des Wiener Kultlokals wird seit über drei Jahrzehnten mehr als nur tolle Kulinarik geboten. Hier treffen sich auch Ur-Wiener gern auf ein Gläschen "Gespritzten". Wer wird den Wochensieg und damit den goldenen Teller mit nach Hause nehmen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins