Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Landhaus Begatal", Dörentrup

"Landhaus Begatal", Dörentrup

"Landhaus Begatal", DörentrupJetzt ohne Werbung streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Landhaus Begatal", Dörentrup

44 Min.Ab 6

Diese Woche verschlägt es Mike Süsser und die Mitstreiter in den schönen Teutoburger Wald. Zum Auftakt tritt Geschäftsführer und Küchenchef Stephan Büker (46) mit seinem "Landhaus Begatal" an. Stephan möchte mit seiner kreativen Interpretation der klassischen Landhausküche" den goldenen Teller nach Dörentrup holen.

