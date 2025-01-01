Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"EssBahnhof", Lennestadt-Grevenbrück
44 Min.Ab 6
Nächster Halt: Lennestadt Grevenbrück! Direkt am Bahnhof gelegen, empfängt der gelernte Metzger und Koch Michael Knoche (57) den Profi Mike Süsser in seinem "Restaurant EssBahnhof". Er ist Gastronom aus Leidenschaft und mit über 30 Jahren Gastro-Erfahrung bringt er ganz schön viel Expertise mit an den Tisch. Reicht das für den Wochensieg aus?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins