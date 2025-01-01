Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

44 Min.Ab 6

Das große Wochenfinale lockt den Profi und die Konkurrenz direkt an den Möhnesee. Prominent am Rhein gelegen, empfängt uns die charismatische Gastgeberin und Powerfrau Juliane "Jule" Herberg (25) in ihrem Lokal "MØ". Serviert wird hier ein bunter Mix aus deutscher und mediterraner Küche. Schafft es Jule am Finaltag, den Sieg zum Möhnesee zu holen?

