Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kräftig, deftig und viele Walnüsse im "Restorani Tbilisi"

Kabel Eins
Folge vom 30.01.2020
Kräftig, deftig und viele Walnüsse im "Restorani Tbilisi"

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 30.01.2020: Kräftig, deftig und viele Walnüsse im "Restorani Tbilisi"

44 Min.
Ab 6

Gastgeber Levan und sein familiäres Team begrüßen Mike Süsser heute in Berlin im "Restorani Tbilisi". Das schmucke Lokal bietet authentische, georgische Küche mit Kräuter- und Gewürzspezialitäten an. Der leidenschaftliche Inhaber steht voll hinter seinem interessanten Konzept. Levan hofft, die Mitstreiter mit köstlicher Küche aus seiner Heimat zu begeistern.

